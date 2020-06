Bouw nieuwe gymhal start in najaar 2020: “Spagaatje en Klein Seminarie gaan hal samen gebruiken” Toon Verheijen

22 juni 2020

22u00 0 Hoogstraten Nog dit najaar gaat de spade in de grond voor de bouw van de langverwachte gymhal die de stad en turnkring ’t Spagaatje samen gaan bouwen. Ook Klein Seminarie springt in de bres, want zij stellen een grond achter de school ter beschikking om de hal te bouwen. In de plannen wordt ook een pleintje voorzien.

De plannen voor een nieuwe gymhal zijn er al enkele jaren, maar tot een concrete uitwerking kwam het voorlopig niet. Nu is er (bijna) groen licht voor de realisatie en dat is onder meer goed nieuws voor ’t Spagaatje, die met meer dan 450 leden dringend nood had een degelijke infrastructuur. De plannen moesten wel vooruit gaan want in de zomer van 2018 kreeg de stad een subsidie van 360.000 euro, maar dan moesten de werken wel binnen afzienbare tijd starten. “Het totale project zal zo’n 2,8 miljoen euro kosten”, zegt schepen van Sport Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “De hal komt op het veldje achter de muur van Het Klein Seminarie. Zo wordt de hele omgeving nog meer het sportcentrum dat we voor ogen hebben.” Op dezelfde site liggen immers ook zwembad Sportoase, het voetbalcomplex van Hoogstraten VV en de Finse looppiste. Het dossier is dan ook een nauwe samenwerking tussen ’t Spagaatje, Hoogstraten Voetbalvereniging, Atletiekvereniging Noorderkempen en het Klein Seminarie.

Gemengd gebruik

Het bovenlokale gymcomplex zal bestaan uit een gymzaal, een polyvalente zaal en een danszaal. De gymzaal wordt uitgerust met alle olympische toestellen voor dames- en herentoestelturnen. Ook tumbling en trampolinespringen zijn mogelijk. De polyvalente zaal wordt uitgerust met kleutermateriaal en is geschikt voor multimove, rugscholing, yoga en seniorengym. Tot slot zal de danszaal voorzien worden van een spiegelwand en balletbarre zodat verschillende dansvormen in optimale omstandigheden kunnen worden aangeleerd. “De gymhal zal vooral gebruikt worden door ’t Spagaatje, maar ook het Klein Seminarie gaat de sporthal mee gebruiken en stelt ook de grond ter beschikking voor de bouw”, zegt Arnold Wittenberg. “Zij gaan zelf ook instaan voor het verdere verhuur aan derden.” Voor de nieuwe gymhal zal ook nog een pleintje komen met wat zitmeubilair. De stad trekt ook de kaart van de duurzaamheid, want het is de bedoeling dat de gymhal wordt aangesloten op het warmtenet en er komen ook zonnepanelen.

Nog meer sport

De werken voor de gymhal zouden normaal gezien nog dit najaar starten, zodat ze tegen het einde van 2021 in gebruik genomen kan worden. De stad treedt op als bouwheer en investeert in het gebouw. ’t Spagaatje zorgt voor de sportspecifieke inrichting van de verschillende zalen. De Vlaamse overheid subsidieert dit project met een bedrag van 350.000 euro. Ook de Provincie Antwerpen doet een duit in het zakje met een subsidie van 150.000 euro.

Het zal niet het laatste project zijn in de omgeving, want er zijn onder meer nog gesprekken gaande met tennisclubs om er een (overdekte) tennisinfrastructuur te voorzien. Die is er nu enkel in de Achtelsestraat bij TC De Vrijheid. De infrastructuur verdwijnt er binnen enkele jaren.