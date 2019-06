Boom valt op schutting en auto op parking Mouterijstraat Toon Verheijen

04 juni 2019

09u06 0

De brandweerzone Taxandria post Hoogstraten is dinsdagmorgen opgeroepen voor een omgevallen boom op de parking van de woonblokken in de Mouterijstraat. Het ging om een grote eik in de aanpalende tuin van wat tot voor kort nog Café Poulet was. De boom belandde grotendeels op de schutting tussen de parking en de tuin net op de plaats waar een BMW geparkeerd stond. Ook de wagen liep lichte schade op door de takken.