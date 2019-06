Bolckmans bouwt groot distributiecentrum over de grens Toon Verheijen

04 juni 2019

15u42 0 Hoogstraten Bouwbedrijf Bolckmans nv heeft een miljoenenorder in de wacht gesleept in het Nederlandse Roosendaal. Het Kempense bedrijf mag een groot distributiecentrum van 24.000 vierkante meter bouwen voor de logistieke sector. Het gaat om een investering van zo’n 18 miljoen euro.

Bolckmans nv is in de Kempen een bekende naam, maar het bedrijf trekt nu ook de grens over met de noorderburen voor een grootschalig project. Op een perceel van zo’n vier hectare aan De Braak in Roosendaal, waar vroeger een verffabriek was gevestigd, bouwt het bedrijf een distributiecentrum met een opslagcapaciteit van 24.000 vierkante meter, 24 laaddocks voor vrachtwagens en 1.100 vierkante meter kantoorruimte verspreid over twee blokken. Ze doen het samen met Intervest Offices & Warehouses NV uit Antwerpen. “Bovenop de hal komt ook nog een mezzanine van zo’n 3.500 vierkante meter”, klinkt het bij Bolckmans. “De oplevering is voorzien voor maart 2020. Op het dak komen bovendien ook nog eens 2.700 zonnepanelen.”

Zeeland tot Rotterdam

Bolckmans nv is sinds begin de jaren 90 aangesloten bij Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB) met hoofdzetel in Deventer. Het is een sterk netwerk van 21 innovatieve bedrijven in bouw en vastgoed. Wat haar activiteiten in Nederland betreft, wil Bolckmans vooral werken uitvoeren in Zeeland en Noord-Brabant tot aan Rotterdam. Het distributiecentrum in Roosendaal is het eerste project dat het bouwbedrijf uit Hoogstraten realiseert. Er volgen nog nieuwe projecten in Dordrecht, Hulst en Roosendaal.