Blauwe Vlag voor De Mosten Toon Verheijen

24 mei 2019

11u39 0 Hoogstraten Het recreatiedomein De Mosten mag opnieuw de blauwe vlag laten wapperen. Dat betekent dat de kwaliteit van het zwemwater optimaal is zodat er in veilige omstandigheden deze lente en zomer kan gezwommen worden.

Het kwaliteitslabel wordt uitgereikt door Goodplanet Belgium, Toerisme Vlaanderen en Aquafin op basis van meetresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Het water van De Mosten in zowel de zwemvijver als de watersportvijver wordt wekelijks gecontroleerd”, zegt schepen van De Mosten, Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Het water van de zwemvijver wordt op een natuurlijke manier gezuiverd door het over een groot rietbekken te pompen. Wij voegen er geen chloor of andere producten aan toe.”

Het domein is alle dagen open van 10 tot 18 uur. Tot en met 22 juni kan er enkel gezwommen worden in het weekend, op feestdagen en op woensdagen. Vanaf 22 juni kan het elke dag.