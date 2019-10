Bezoeker wil drugs binnensmokkelen in gevangenis, maar wordt betrapt Jef Van Nooten

18 oktober 2019

14u32 0 Hoogstraten Een man die in mei van dit jaar een vriend wilde bezoeken in de gevangenis in Hoogstraten had meer dan 5 gram hasj op zak. Hij riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete.

Khalfa A. trok op 5 mei 2019 naar de gevangenis in Hoogstraten om een vriend te bezoeken. Bij een controle aan de ingang van de gevangenis ontdekten cipiers een zakje in zijn broekzak met daarin 5,2 gram hasj. Het openbaar ministerie vermoedt dat hij de drugs de gevangenis binnen wilde smokkelen voor zijn vriend. De aanklager tilt daar zwaar aan, temeer omdat A. ook zelf al een uitgebreid strafregister heeft. De advocate van de man ontkent dat hij de drugs binnen wilde smokkelen. “Die hasj was voor eigen gebruik. Hij ging op bezoek bij een vriend, maar de drugs waren niet voor die vriend bestemd. Mijn cliënt was vergeten dat die hasj in zijn broekzak zat.”

Vonnis op 15 november.