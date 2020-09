Bezoek op kamers in wzc Stede Akkers mag weer, maar alleen op afspraak Toon Verheijen

08 september 2020

09u21 0 Hoogstraten Familieleden die op bezoek gaan bij hun (groot)ouders in het woonzorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten mogen vanaf dinsdag 8 september weer op bezoek op de kamer. Daarvoor moet voorlopig nog wel een afspraak gemaakt worden. Vanaf 14 september zal de volledige bezoekregeling aangepast worden.

Het woonzorgcentrum Stede Akkers gaat midden september een aangepaste bezoekregeling doorvoeren, maar het wil de bewoners en hun familie vanaf dinsdag 8 september toch al iets extra gunnen. “We laten dan al bezoek toe op de kamer”, klinkt het bij de directie. “Deze week vragen we nog wel daarvoor een afspraak te maken. Vanaf 14 september is dat dan niet meer nodig. Fysiek contact is ook toegelaten. We vragen nog wel om een mondmasker te dragen én de handen regelmatig te ontsmetten.”

Aantallen en uren

Vanaf 14 september mogen er per bezoek twee mensen mee op de kamer of een wandeling gaan maken met de bewoner. Die personen moeten wel tot dezelfde gezinsbubbel behoren. Per dag is er ook maar één bezoek toegelaten en per maand mogen er maximaal vijf verschillende gezinsbubbels op bezoek komen. Kinderen onder de 12 jaar mogen ook binnen, maar worden meegerekend in het aantal personen die op bezoek komen. De bezoekmomenten zijn op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag telkens van 13.30 en 15.30 uur. Op dinsdagavond van 17.30 tot 19.30 uur kan het ook voor blokken B en C en op donderdagavond voor A en D. Stipt een kwartier na het bezoekuur worden de deuren gesloten.

Maatregelen

* Elke bezoeker moet een mondmasker dragen behalve in de kamer, moet zijn of haar handen ontsmetten en het bezoekersregister invullen. Bij een eerste bezoek moet ook een verklaring op eer ingevuld worden. Wie een lichaamstemperatuur heeft boven de 37 graden, wordt niet toegelaten.

* Wandelen buiten mag en wordt zelfs aangeraden, maar liefst wel op de campus zelf al is het ook toegelaten om in de stad te gaan wandelen.

* Na het bezoek moet alles wat je hebt aangeraakt of waar je op hebt gezeten, ontsmet worden.

* Gemeenschappelijke ruimtes zoals de leefruimte of de verpleegpost, mogen door de bezoekers niet betreden worden.

* Bewoners mogen niet op bezoek gaan bij vrienden of familie, mogen niet op café op restaurant gaan zelfs niet op het terras en mogen niet gaan winkelen.

* Bewoners mogen naar een huwelijk, begrafenis of het kerkhof bezoeken, maar bijvoorbeeld deelnemen aan de receptie of feest na een huwelijk is niet toegelaten.

* Jarige bewoners kunnen taart bestellen en die samen met hun naaste familie opeten in de cafetaria. Wel alleen in beperkte kring van (schoon)kinderen.

* Bewoners die een kapper in de familie hebben, mogen hun haren weer laten knippen door het familielid.