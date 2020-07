Beveiligingsfirma Secures kan vraag naar temperatuurmeters nauwelijks volgen: “Géén wondermiddel, wel verhoogd veiligheidsgevoel” Toon Verheijen

27 juli 2020

Beveiligingsfirma Secures uit Wechelderzande kan de vraag naar zijn temperatuurmeters amper bijhouden. Dat toestel meet of iemand koorts heeft via een camera. Eetcafé Den Bottel op de Vrijheid was begin juni de eerste. Ondertussen heeft Kris Lenaerts van Secures er nog een dertigtal moeten plaatsen en rolt de ene aanvraag na de andere binnen.

Toen de horeca begin juni de deuren mocht heropenen, gebeurde dat met de nodige voorzorgsmaatregelen. Eetcafé Den Bottel ging zelfs nog een stapje verder en liet een speciaal toestel plaatsen door Secures uit Wechelderzande. Dat meet de temperatuur van iedereen die voor het scherm komt staan. “Sinds het toestel daar staat hebben we de ene aanvraag na de andere gekregen”, zegt Lenaerts. “Niet alleen horeca, maar ook winkels willen er één. Ik heb er ondertussen al dertig geplaatst en dagelijks komen er nog aanvragen binnen. Ik heb een redelijk grote bestelling gedaan en vermoed dat de toestellen snel de deur uit zullen zijn.”

Géén wondermiddel

Kris Lenaerts benadrukt zelf wel dat toestel geen wondermiddel is. “Het is een extra hulpmiddel, maar inderdaad zeker niet ultieme reddingsmiddel", zegt Lenaerts. “Maar het is wel efficiënt om een temperatuursverhoging, een mogelijke aanwijzing van Covid-19, te detecteren.”

Positief

De klanten van Den Bottel reageren positief. “Blijkbaar geeft het de mensen toch een veiliger gevoel", zegt Marc Ceuppens. “Heel wat oudere mensen zeggen spontaan dat ze zich geruster voelen. We verplichten niemand, maar eigenlijk gaan alle klanten er spontaan voor staan. We hebben er in elk geval geen spijt van dat we het hebben laten plaatsen.”