Betonblokken op grensovergang in water gekieperd Toon Verheijen

08 april 2020

15u27 1 Hoogstraten Het Het afsluiten van de grensovergangen in Hoogstraten valt duidelijk nog altijd niet bij iedereen in goede aarde. Een betonblok op een grensovergang werd in het water gekieperd.

De stad was een van de eerste gemeenten die op de grote én kleine grensovergangen fysieke blokkades liet plaatsen, zoals in Meersel-Dreef. Maar enkele passanten hadden het er duidelijk niet op begrepen en hebben de blokken met het nodige trek- en sleurwerk opzij geschoven. Een van de blokken belandde in de Mark. De politiezone Noorderkempen heeft de voorbije weken in totaal al 159 coronapv’s opgesteld verdeeld over de drie gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas waarvan ruim de helft voor niet-essentiële verplaatsingen.

De stad Hoogstraten heeft ondertussen wel een nieuw exemplaar laten plaatsen (zie foto)

Meer over Hoogstraten