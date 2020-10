Bestuurder gewond na aanrijding door tractor



Jef Van Nooten

12 oktober 2020

13u10 1

In de Bergenstraat in Hoogstraten is zaterdag kort voor het middaguur de bestuurder van een bestelwagen gewond geraakt. De man wilde met de bestelwagen achterwaarts de baan oprijden vanop een oprit, maar werd bij dat manoeuvre aangereden door een tractor. De bestuurder van de bestelwagen werd naar het ziekenhuis gebracht.