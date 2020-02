Ben Rombouts brengt bloemenplukweide naar centrum van Hoogstraten: “Pluk zelf je bloemengeluk” Toon Verheijen

10 februari 2020

13u00 3 Hoogstraten Het centrum van Hoogstraten krijgt er deze lente een bezienswaardigheid bij. Ben Rombouts heeft er immers afgelopen weekend samen met sympathisanten een heuse bloemenplukweide ingezaaid. Meer dan 7.000 bloembollen zijn volop bezig met het uitgroeien tot een kleurrijk plaatje. Iedereen mag voor een klein prijsje vanaf ongeveer half april komen plukken. “Alles is wel gebaseerd op vertrouwen”, klinkt het bij Ben.

Ben Rombouts is geen onbekende in de wereld van de bloemkunstenaars en de liefde voor de bloemen zit er al van kindsbeen af ingebakken. Hij groeide immers op in de bloemenkwekerij Romberama van zijn ouders in Loenhout en werd er in 2006 ook zaakvoerder van samen met zijn broer Raf. In 2017 ging hij echter zijn eigen weg met Bens Bloemenkunst. Hij volgde onder meer een opleiding bij de Koninklijke Unie van de Floristen van Belgie, zetelt in het bestuur van Fleurs des Dames en ook op andere bloemenevenementen zoals Groenten en Bloemen in Hoogstraten en diverse edities van Fleuramour in Alden Biesen waren er al werken van hem te zien.

Bloemen plukken

In 2018 nam Ben ook de bloemenplukweide in Aartselaar over en iets meer dan een jaar later breidt hij dat concept alweer uit. “Ik ben opgegroeid in Loenhout, kwam vaak in Hoogstraten en ik kreeg via via te horen dat ik een stukje grond aan de Thijsakker zou mogen gebruiken”, lacht Ben Rombouts. “Dan was de keuze snel gemaakt. Afgelopen weekend hebben we inderdaad de eerste bloembollen ingezaaid. Arbeidsintensief, maar hopelijk wordt het de moeite waard. Het gaat alles samen om zo’n 5.000 tulpen in dertig verschillende kleuren, zo’n 1.400 gele narcissen, 400 alliums, 250 anemonen en 250 ranonkels.”

Vertrouwen

Ben verwacht dat tegen medio april de volledige bloemenplukweide in bloei zal staan en dan is het aan de bloemenliefhebbers. Iedereen is er dan welkom om voor een prijsje een of meerdere bloemen te komen plukken. “En dat alles in vertrouwen”, zegt Ben. “Ik zal ter plaatse zorgen voor scharen en emmers om de bloemen te plukken. Het enige wat ik vraag is 5 euro voor tien bloemen of 9 euro voor twintig bloemen. Plukkers kunnen dat ter plaatse achterlaten in een brievenbus ofwel overschrijven via payconiq of gewoon via de bankrekening. En of ik nog uitbreidingsplannen heb? Nog niet concreet, maar we wie weet… (lacht).”

https://www.facebook.com/bloemenplukweide/posts/3457219194348745



http://www.bloemenplukweide.be/