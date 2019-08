Begijntjes Laat Besluit verdrijft de regen: kinderen beloond voor hun harde werk (fotoreportage) Toon Verheijen

18 augustus 2019

Het zag er zondagnamiddag even slecht uit voor de deelnemende buurtschappen aan Begijntjes Laat Besluit door de regen, maar net voor de start van de optocht besloten de weergoden toch dat het genoeg was geweest en hield het op met regenen. Gelukkig voor de kinderen die (deels) gekleed waren in crêpepapier, want dat soort papier en regen gaat niet zo goed samen. Maar de optocht verliep droog net als de optredens voor het gemeentehuis. Den Buizelhoek won uiteindelijk ‘den ezel’ (kinderjury), den Houvast won de vaandel (troostprijs) en de hoofdprijs ‘de Begijn’ ging uiteindelijk naar de Lindendreef.