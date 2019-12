Begijnhofkerk na de zomer in de steigers: Vlaamse regering geeft subsidie van 635.000 euro Toon Verheijen

20 december 2019

18u33 3 Hoogstraten De stad Hoogstraten heeft een subsidie van zo’n 635.000 euro gekregen van de Vlaamse regering voor de restauratie van de Begijnhofkerk. Het Begijnhof, sinds 1998 erkend als Unesco Werelderfgoed, zal daardoor in ere hersteld worden. De werken starten vermoedelijk al in 2020.

De Begijnhofkerk werd gebouwd in 1680. “Met geld kunnen de daken, gevels, de calvarie en de buitenaanleg van de kerk gerestaureerd worden”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). Die restauratie is volgens schepen van Erfgoed Michel Jansen (N-VA) broodnodig. “Verschillende leien liggen los. Zodra we weten dat er hevige windstoten zijn, moeten we het Begijnhof afsluiten voor bezoekers. De bewoners van het begijnhof kunnen enkel langs de begijnhofkerk om hun huis te bereiken. Bij hevige wind moeten ze bijna een helm dragen om thuis te geraken. Een onhoudbare situatie. Door waterinsijpeling kan de kerk bovendien verder schade oplopen, dus dat probleem moet zo snel mogelijk opgelost worden. We kunnen een voorzichtige timing meegeven en jullie vertellen dat de werken wellicht na de zomervakantie van 2020 zullen starten.”

Convent

Het verhaal van het begijnhof in Hoogstraten is een vrij bijzonder en uniek verhaal. Een aantal inwoners richtte in 1990 de vzw Het Convent op. Die vzw slaagde er in om alles huisjes op het de site te restaureren. Het won daarvoor zelfs een prijs in 1997. “Met de restauratie van de kerk – die eigendom van de stad is – zorgen we ervoor dat de laatste lacune op deze site wordt ingevuld en dat onze prachtige Werelderfgoedsite nog meer allure krijgt”, vult schepen van stadspatrimonium Jos Martens (Hoogstraten Leeft) aan.