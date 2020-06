Exclusief voor abonnees Bedrukker van glazen van Duvel en andere grote brouwerijen schenkt 3.000 unieke 33cl-glazen aan Hoogstraatse horecazaken: “Laat ons samen de horeca steunen met een extra grote pint” Toon Verheijen

05 juni 2020

19u17 15 Hoogstraten Het bedrijf Ayano uit Meer schenkt vanaf volgende week 3.000 unieke bierglazen aan de horecazaken in Hoogstraten en deelgemeenten om hen in coronatijd een hart onder de riem te steken. Geen gewoon glas van 25 cl, maar eentje van 33 cl met dan ook nog eens een unieke Hoogstraatse print op het glas. “In deze tijd moeten we elkaar steunen”, vertellen Erwin Meeuwesen, Rex Nuijten en Gerd Van Steen van Ayano.

Glazen van Stella, Triple d’ Anvers, Duvel. Ze komen bijna allemaal van bij Ayano op de Transportzone in Meer. Het bedrijf, dat vroeger onder de naam Decoprint door het leven ging, is gespecialiseerd in het bedrukken van glazen en flessen met vooral (gekende) brouwerijen of andere producten van dranken in glazen flessen als klant. “We speelden al een tijdje met het idee om iets te doen voor de horeca”, vertelt Erwin Meeuwesen. “We kwamen in contact met het stadsbestuur en zij stelden toen voor om contact te nemen met Leny Moerkens van Faar uit Meer. Zij heeft uiteindelijk het ontwerp gemaakt voor het unieke glas.”

Skyline

Het nieuwe geribbeld bierglas van 33 cl is inderdaad een uniek glas. Leny Moerkens ontwierp eerder de tekening voor de nieuwe geschenkdoos van de stad en haar ontwerp prijkt nu ook op het bierglas. “Ik heb geprobeerd er uit elk deeldorp wel iets in te verwerken”, vertelt Leny. “Hopelijk kan iedereen ze ontdekken.” Ook burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) is enthousiast over het glas. “Zoiets heb ik toch nog niet in mijn kast staan. Ik denk dat veel klanten toch eens met het glas gaan draaien om te kijken of ze alle gebouwen herkennen.”

Bewust groter glas

Ayano zelf heeft bewust gekozen voor een groter glas om de horeca te ondersteunen. “Door de inhoud te verhogen geven we de horeca ook de kans om de omzet met dertig procent te verhogen. Ook de brouwerijen kunnen misschien hun omzet een beetje verhogen. Het was een beetje kortdag met onze actie, maar we gaan ze vanaf maandag in alle horecazaken in Hoogstraten en deelgemeenten rondbrengen”, vertellen Erwin en Rex. “We hopen dat het een positieve bijdrage kan zijn aan de heropstart die voor iedereen. En wie weet stimuleert het iedereen wel om een grote in plaats van een kleine pint te bestellen.”

Paul Snoeys van de Gulden Coppe vindt het een leuk initiatief. “Het is een leuk initiatief en we zijn Ayano zeker dankbaar. Het zijn ook mooie glazen die niet iedereen kan aanbieden. Of ze gaan verdwijnen? Die kans bestaat natuurlijk (lacht).”