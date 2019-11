Bedenkers van wandeling van het jaar ‘Flirten met de Grens in de vallei van het Merkske' gehuldigd Toon Verheijen

30 november 2019

Flirten met de grens in de vallei van het Merkske werd eerder dit jaar verkozen tot wandeling van het jaar. Reden genoeg voor het stadsbestuur van Hoogstraten om de partners die de wandeling in elkaar hebben gestoken eens in de bloemetjes te zetten.

“Allereerst is er Natuurpunt dat de wandeling heeft uitgestippeld. Andere waardevolle bijdragen werden geleverd door het stadsbestuur van Hoogstraten, het gemeentebestuur van Baarle-Nassau, het Agentschap voor Natuur en Bos en Staatsbosbeheer Nederland”, zeggen burgemeester Arnold Van Aperen en schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) en provincieafgevaardigde Jan De Haes. Een heel jaar lang zal Toerisme Provincie Antwerpen, die deze wedstrijd organiseert, de wandeling ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’ in de kijker zetten. Tijdens het lopen van de elf kilometer lange wandellus steek je maar liefst vier keer de grens over. Een wandeling die bijzonder wordt gewaardeerd, want niet minder dan 1006 van de 2580 wandelaars, die deelnamen aan de stemming, stemden op deze wandeling.

Het succes is de voorbije weken al te merken, want tijdens de zondagen in november was het over de koppen lopen op de kolonie van Wortel en was de parking aan de Klapekster bij momenten al te klein.