Becherelle blaast twintig kaarsjes uit: “Als broer en zus een restaurant uitbaten? Dan vliegen er al eens dingen door de keuken” Toon Verheijen

01 december 2019

14u34 0 Hoogstraten Wim en Hilde Vermeersch vieren deze maand de twintigste verjaardag van hun restaurant. Klanten kunnen in de zaak terecht voor een verjaardagsmenu. “Zo zijn we zeker dat we niemand vergeten”, lachen Wim en Hilde.

Een restaurant dat twintig jaar bestaat met dezelfde uitbaters is op zich al een uitzondering. Bij Becherelle is dat net nog iets specialers, want de zaak wordt gerund door broer en zus. “Er zijn al wat dingen door de keuken gevlogen, ja”, lachen Wim en Hilde.

Hilde startte de zaak twintig jaar geleden op aan de overkant van de straat als broodjeszaak. Drie jaar later kwam Wim erbij en verhuisde de zaak naar waar ze nu zitten. “Ik kwam juist van school en had nog maar twee weken voor een baas gewerkt”, vertelt Wim. “Ik wist dat Hilde op zoek was naar een kok dus stelde ik voor om voor haar te komen werken. Ik dacht voor een jaar of vijf, maar uiteindelijk zijn het er twintig geworden (lacht).

Langzaam groeien

Gestart als een broodjeszaak, maar ondertussen dus een restaurant. “Die verandering is stilaan gekomen”, vertellen de broer en zus. “Zo hebben we dat altijd gedaan. Niet alles ineens investeren, maar alles geleidelijk aan. Ons eerste vuurtje was er eentje met nog een gasfles eronder. Best wel gevaarlijk eigenlijk. We hebben ook wel zwarte sneeuw gezien en liepen wel eens met ons hoofd tegen de muur, maar het kwam altijd goed.”

Klassieke keuken

We kozen destijds voor de klassieke keuken. Nieuwe dingen zijn misschien wel eens leuk, maar ze komen en gaan.” Hilde en Wim doen zo goed alles zelf. Hilde is het gezicht van de zaal. Wim zwaait de plak in de keuken. “Dat is ook een van de redenen waarom we er nog altijd zijn.”

Klanten

Twintig jaar. En ze hopen er nog minstens twintig bij te doen. “Voor onze klanten hebben we een speciaal verjaardagsmenu samengesteld”, zeggen Wim en Hilde. “Een all-in voor 59 euro waar we niet zullen kijken op een glaasje meer of minder. Met twee van onze leveranciers – Geyskens Delikatessen Beringen en Wijnen Jacobs uit Lille - die al twintig jaar met ons samenwerken, gaan we eens gezellig eten om hen te bedanken.”