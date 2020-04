Basisschool Spijker doet oproep: “Oude laptops zijn nog altijd welkom” Toon Verheijen

28 april 2020

18u21 3 Hoogstraten Basisschool Spijker heeft de voorbije dagen flink wat oude laptops een tweede leven kunnen geven door ze om te vormen naar Chromebooks. Directeur Ruud Oomen doet een brede oproep naar iedereen die er nog eentje heeft staan. “Onze school kan er ongetwijfeld nog gebruiken”, zegt Ruud Oomen.

Veel scholen werden bij het uitbreken van de coronacrisis en nu het opstarten van het leren op afstand geconfronteerd met problemen. Niet enkel de scholen, maar ook gezinnen die het heel moeilijk georganiseerd kregen/krijgen om digitaal te werken. “We hebben via ouders van kinderen op onze school en een oproep op Facebook toch zo’n twintig laptops gekregen die onze ICT-leerkracht Bert Martens allemaal heeft kunnen leegmaken en ombouwen naar Chromebooks. Die kunnen iets minder dan een gewone laptop, maar kunnen wel alles wat de kinderen nodig hebben om de lessen te kunnen volgen. We zijn echt dankbaar om de solidariteit die er getoond is. Bij deze ook een vriendelijke oproep om nog altijd laptops binnen te brengen. Dit mogen zelfs toestellen van 10 jaar oud zijn.”

Chromebooks

Alle Chromebooks hebben ondertussen al hun weg gevonden naar vooral de kwetsbare gezinnen. “Die hebben we allemaal kunnen verder helpen”, zegt Ruud Oomen. “We krijgen ook wel meer en meer de vraag van niet-kwetsbare gezinnen want voor gezinnen met meerdere kinderen is het organisatorisch ook niet gemakkelijk en is een extra Chromebook wel welkom. Onze collega’s van het secundair onderwijs ondersteunen ons door hun laptops ter beschikking te stellen voor de kinderen uit de noodopvang.