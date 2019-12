Basisschool De Wijsneus zamelt schoendozen vol snoep in voor ‘t Verzetje Toon Verheijen

10 december 2019

Basisschool De Wijsneus in Wortel (Hoogstraten) wil zich ook niet onbetuigd laten tijdens de Warmste Week. “We hebben een schoendozenactie op poten gezet”, zegt directrice Denise van Gestel. “Iedereen mag een schoendoos vullen met lekkers. Deze wordt dan ingepakt en we steken er nog een wenskaartje bij. Al deze dozen worden op school verzameld en worden daarna bezorgd aan het Verzetje. Ze worden uitgedeeld op hun kerstfeest en ook aan de Welzijnsschakel tijdens de voedselbedeling. Wie nog schoendozen wil binnenbrengen is altijd welkom.”