Bart Peeters is derde headliner voor Grenspop Toon Verheijen

11 februari 2020

13u33 0 Hoogstraten De organisatie van de eerste editie van Grenspop heeft nu ook een derde grote naam aan de affiche toegevoegd. Niemand minder dan Bart Peeters zal op 31 mei ook optreden op de festivalweide aan het Paterspad. Eerder hadden al Golden Earring en De Kreuners toegezegd.

Gevi Events organiseert op 31 mei de eerste editie van Grenspop. Na De Kreuners en Golden Earring heeft nu ook Bart Peeters toegezegd voor een optreden in Hoogstraten. “We zijn best fier dat we hem hebben kunnen strikken zeker gezien zijn succes momenteel in de Lotte Arena”, zegt organisator Gert Snoeys. “Wie Bart Peeters al een keer aan het werk zag, weet dat het avonden zijn die je nooit meer vergeet. Bezoekers weten aan wat ze zich mogen verwachten: het ontembare enthousiasme en de glimlach van één van Vlaanderens grootste showbeesten en entertainers. We zijn er trots op.”

De organisatie koppelt aan de ticketverkoop ook een goed doel. Een deel van de opbrengst zal gaan naar Stichting De Kleine Strijders.

http://www.grenspop.com