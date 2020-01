Barbier Gert Rombouts organiseert originele retrofuif Toon Verheijen

30 januari 2020

16u35 13 Hoogstraten Kapper Gert Rombouts van Haarbazaar en Haarbazaar Deluxe organiseert op 8 februari een retrofuif. Hij wil zoveel mogelijk de sfeer van de jaren ’50 oproepen. “Oude foto’s, portretten van Boudewijn en Fabiola, een jukebox, andere decoratie : het zal er allemaal zijn.”

Gert Rombouts baat al vijftien jaar zijn kapperszaak Haarbazaar uit in Minderhout, maar in het najaar van 2017 kwam daar nog de Haarbazaar DeLuxe bij in de kledingzaak Bruurs op de Vrijheid in Hoogstraten. Gert richtte de ruimte volledig in met spullen die meteen doen terugdenken aan de jaren ’50, inclusief de kappersstoel zelf. “We spelen ook altijd muziek uit die periode en ik krijg daar best veel leuke en positieve reacties op”, vertelt barbier Gert Rombouts. “Dus begon bij mij het idee om er eens iets te doen en na een lange avond aan de toog van café De Rijkswacht, is het idee ontstaan van de retrofuif met de welluidende naam ‘A scumbag night for bearded basterds & foxy ladies’. Pieter Servaes van het café was er ook meteen voor gewonnen (lacht).”

Jaren ‘50

Het evenement vindt plaats op zaterdag 8 februari in de zaal van café De Rijkswacht. Het belooft nog een drukke voorbereiding te worden want Gert wil zoveel mogelijk de sfeer van de jaren ’50 oproepen. “Oude foto’s, portretten van Boudewijn en Fabiola, een jukebox, andere decoratie : het zal er allemaal zijn”, lacht Gert Rombouts. “Bij het binnenkomen zullen er ook twee kappersstoelen staan zodat je nog snel je haar in de perfecte snit kan laten leggen. We zorgen bij het binnenkomen ook voor een glaasje cava en enkele hapjes. Ook de muziek zal volledig passend zijn met DJ Funky Franky van 20 tot 22 uur en van middernacht tot het einde. Tussen 22 uur en middernacht hebben we nog een optreden van Sebi Lee.”

Goede doel

En ook niet onbelangrijk: de winst gaat volledig naar het goede doel. “Ik heb daarvoor Stichting De Kleine Strijders gekozen. Ze zetten zich in om het verblijf van zieke kinderen, hun broers en zussen en ouders een beetje te veraangenamen.” Kaarten zijn te koop bij Haarbazaar, Haarbazaar DeLuxe of in Café De Rijkswacht voor 15 euro of de dag zelf aan de ingang van de zaal. Om middernacht valt de inkom weg.”