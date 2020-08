Barbecue zorgt voor rookontwikkeling Toon Verheijen

21 augustus 2020

21u38 0

De brandweer van Hoogstraten werd vrijdagnamiddag opgeroepen voor een brandmelding in de Desmedtstraat in Minderhout. Door een omgevallen barbecue was er roofing beginnen smeulen op het terras van een appartement. De schade bleef beperkt.