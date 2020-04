Bakkerij Van Thillo pakt uit met originele berenjacht voor kinderen... én volwassenen Toon Verheijen

02 april 2020

15u54 5 Hoogstraten Bakkerij Van Thillo, met vestigingen in Kalmthout, Essen en Hoogstraten, heeft in het kader van de populaire berenjacht bij kinderen, ook een eigen doe-boekje gemaakt voor kinderen. En op algemeen verzoek nu ook een versie voor volwassenen.

“De berenjacht was direct populair bij kinderen dus we wilden wel meedoen, maar het moest iets anders zijn dan zomaar een beer in onze vitrines zetten”, lacht Jenthe Van Thillo. “Omdat heel wat van mijn vrienden in het onderwijs zitten, suggereerden ze een soort van werkbundeltje te maken. Elke week zetten we nu een nieuwe bundel op onze website. Als de kinderen er klaar mee zijn mogen ze naar de winkel komen en krijgen ze een echte berenkoek.” Maar plots staat er op de website ook een volwassen versie van het werkbundeltje. “Heel wat klanten vertelden om te lachen dat ze zich ook verveelden dus hebben we voor hen dan maar speciaal een bundel met moeilijke raadseltjes gemaakt”, lacht Jenthe. “We gaan zo op zoek naar de slimste klant van elk van onze winkels in Hoogstraten, Kalmthout en Essen. De uiteindelijke winnaar per winkel krijgt een shoptegoed voor onze online winkel.”

https://www.bakkerijvanthillo.be/berenjacht/