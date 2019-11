Babygeluk op Wortel Kolonie: twee jonge veulens in kudde Konikpaarden Toon Verheijen

23 november 2019

De kudde wilde Konikpaarden is uitgebreid met twee jonge veulens. Hugo Van Nueten van het bezoekerscentrum De Klapekster kon het babygeluk in de kudde vanop afstand vastleggen. Vermoedelijk zijn de veulens ergens begin november geboren want eind oktober was al opgevallen hoe het donkerste paard uit de kudde met een wel héél dikke buik rondliep. “We waren al blij met een veulen, maar het zijn er dus twee”, vertelt Drej Oomen van Natuurpunt Markvallei. “Nu maar hopen dat ze sterk genoeg zijn om de winter door te komen. Maar aan de zorg van de mama’s te zien, zal dat geen probleem zijn.”

Het konikpaard komt oorspronkelijk uit Polen. Daar werd het gefokt als vervanger voor zijn uitgestorven voorvader, de tarpan. Konikpaarden bij ons gebruikt als wilde grazers in natuurgebieden. Ze leven altijd in groep en zijn gewend om zelfs strenge winters zonder problemen door te komen. Konik betekent in het Pools ‘paardje’.