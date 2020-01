Auto crasht op transportzone in Meer na achtervolging door Nederlandse politie IB VTT

06 januari 2020

03u15

Bron: Radio 1 5 Hoogstraten In Meer bij Hoogstraten in de Antwerpse Kempen is kort voor middernacht een wagen gecrasht na een achtervolging door de politie. Het voertuig miste een bocht en belandde tegen een geparkeerde bestelwagen. De twee inzittenden zijn opgepakt en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In de wagen werd drugs gevonden.

Een wagen met Franse nummerplaten was in het Nederlandse Dordrecht weggereden bij een tankstation zonder dat de inzittenden hun tankbeurt betaald hadden. Dat was al de tweede keer. Korte tijd later gaf een ANPR-camera een hit waardoor de Nederlandse politie de achtervolging inzette. Ter hoogte van de afrit Meer van de E19 verliet de wagen de snelweg en draaiden ze de transportzone in Meer op. De bestuurder verloor kort daarna de controle over het stuur van zijn wagen en botste tegen een betonnen muurtje in de Europastraat.

De politie kon de twee inzittenden daarna snel oppakken. Naast een hoeveelheid cocaïne en heroïne, cannabis (220 gram) en parfums in gesloten verpakkingen, werden ook een vuurwapen, mes en pepperspray in beslag genomen. De twee mannen van Franse origine zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.