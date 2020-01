Auto crasht in Hoogstraten na achtervolging door Nederlandse politie IB

06 januari 2020

03u15

Bron: Radio 1 0 Hoogstraten In Meer bij Hoogstraten in de Antwerpse Kempen is kort voor middernacht een wagen gecrasht na een achtervolging door de politie. Het voertuig miste een bocht en belandde tegen een geparkeerde bestelwagen. Dat meldt de VRT.

Het incident gebeurde in de industriezone van Meer, vlak bij de E19. In Nederland had de Nederlandse politie de achtervolging al ingezet op het verdachte voertuig, met Franse nummerplaten. Mogelijk hadden de inzittenden drugs in hun wagen.

