Auto belandt op zijkant: bestuurster (55) in shock naar ziekenhuis Wouter Demuynck

09 juli 2019

In de Ulicotenseweg in Hoogstraten is dinsdagochtend om 9 uur een wagen in onduidelijke omstandigheden op de zijkant terechtgekomen. De bestuurster, S.C. (55), werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis en kon niet verhoord worden over de aanleiding van het ongeval. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De wagen van de vrouw moest getakeld worden, waardoor de weg een tijdlang afgesloten was.