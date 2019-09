Arbeider gewond aan oog Jef Van Nooten

30 september 2019

In de Zandstraat in Wortel (Hoogstraten) is zondagavond rond 21 uur een 21-jarige man gewond geraakt bij een arbeidsongeval. De man was aan het werk in een werkplaats waar maïshakselaars staan. Het slachtoffer was één van de hakselaars aan het reinigen toen er plots iets uit de machine vloog en in zijn gezicht terecht kwam. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op aan een oog. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.