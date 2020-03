Applaus voor de hulpverleners in Hoogstraten en andere warme momenten voor #samentegencorona Toon Verheijen

18 maart 2020

Het coronavirus heeft iedereen in Vlaanderen in de ban. De oproep om de hulpverleners te bedanken, viel woensdag ook in Hoogstraten niet in dovemansoren. In enkele buurten kwamen de mensen op straat om ze een applaus te geven. Eerder op de dag werden de bewoners en het personeel van het woonzorgcentrum Stede Akkers getrakteerd op bloemen en chocolade.

