Annie’s Boetiek en Kalisto schenken mondmaskers aan politiezone Noorderkempen Toon Verheijen

03 april 2020



De politiezone Noorderkempen hebben vrijdag een groot aantal mondmaskers gekregen voorzien van een speciale filter. Annie Blockx van Annie’s Boetiek en Kristel Vermeiren van Kalisto, beiden op de Heilig Bloedlaan, maakten die maskers speciaal voor de politie. “We begonnen onze actie eigenlijk voor het zorgpersoneel van de woonzorgcentra, de huisartsen en de thuisverpleegkundigen”, vertellen Annie en Kristel. “Maar toen we onder meer in de media lazen dat er in veel gemeenten agenten worden uitgedaagd en bespuwd door burgers, hebben we direct contact opgenomen met de politie of zij misschien ook mondmaskers konden gebruiken. Toen we hoorden dat ze eigenlijk niet veel hadden, hebben we er een hele reeks gemaakt voor hen zodat ook zij geruster kunnen werken.”