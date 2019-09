André Hazes hoofdact op allereerste Aardbeienfestival Toon Verheijen

19 september 2019

20u15 0

De stad Hoogstraten is vanaf volgend jaar een – normaal gezien jaarlijks – muziekfestival rijker. In een van de hallen van de Coöperatie Hoogstraten zal op 10 april 2020 de eerste editie van het Aardbeienfestival plaatsvinden. “We willen er een traditie van maken”, zegt medeorganisator Perry van de Mosselaar. “Hoogstraten wordt altijd het aardbeienstadje genoemd, maar een festival met die naam was er nog niet terwijl dat in omliggende gemeenten, zoals Zundert in Nederland, wel het geval is. En daar wilden we verandering in brengen. Voor de eerste editie zijn we trots dat we André Hazes hebben kunnen strikken. De bedoeling is dat er later nog andere namen aan de affiche worden toegevoegd, maar Hazes zal uiteraard de hoofdact zijn.” Het Aardbeienfestival vindt plaats op 10 april. De ticketverkoop start op 1 oktober.