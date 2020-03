Alle 1.250 leerlingen van VITO samen op projectdag Toon Verheijen

03 maart 2020

18u51 0 Hoogstraten Een unicum in de geschiedenis van VITO Hoogstraten. Alle 1.250 leerlingen van de school namen deel aan een projectdag. Geen lessen dus.

“Deze dag staat volledig in het teken van het jaarthema van de school ‘Iedereen is van de wereld’”, zegt Hans Van Loon van VITO. De werkgroep Belike, die het hele schooljaar al verschillende kleine acties rond pesten, verdraagzaamheid en discriminatie organiseert en zo de leerlingen een andere kijk op de wereld wil geven, heeft alles mee in goede banen geleid.”

Elk leerjaar, van het eerste tot het zevende jaar, werkte rond een ander thema. “Zo werken de tweedejaars op school rond G-sport, gingen de vijfde- en zesdejaars proeven van het multiculturele leven in Brussel en Antwerpen. De leerlingen van het vierde jaar werken een hele dag samen met OKAN-leerlingen rond een project en de zevendejaars gingen samenwerken met gevangenen uit verschillende gevangenissen in de regio. De derdejaars werden bij verschillende hulporganisaties verwacht om een dagje mee te draaien in de dagelijkse werking. De leerlingen van het eerste jaar namen via workshops een kijkje in andere culturen.”