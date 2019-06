Aldi heropent na sluiting van vijf maanden Toon Verheijen

25 juni 2019

Na een sluiting van meer dan vijf maanden en de afbraakwerken en nieuwbouw, opent warenhuisketen Aldi het nieuwe warenhuis aan Minderhoutdorp op woensdag 26 juni. De oude winkel was zo’n 900 vierkante meter groot, maar die is uitgebreid naar 1.300 vierkante meter. Het aantal parkeerplaatsen is ook opgetrokken naar 95. Op het dak van de nieuwbouw zijn ook zonnepanelen voorzien, er is een systeem voor warmterecuperatie en de winkel beschikt voortaan over LED-verlichting. De vernieuwde Aldi heeft voortaan ook een uitgebreide broodafdeling en een versmarkt. De opening van de nieuwe winkel in Hoogstraten maakt deel uit van een grotere restyling van héél de keten. Alle 450 worden of zijn aangepakt. Voor de volledige moderniseringsoperatie, de grootste investering ooit voor ALDI België, trekt de groep 350 miljoen euro uit. Een deel daarvan gaat naar de aanwerving van 450 extra winkelmedewerkers.