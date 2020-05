Affiches, vloerstickers en ontsmettingsalcohol in elke Hoogstraatse winkel vanaf 11 mei Toon Verheijen

06 mei 2020

19u29 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten gaat samen met Beleef Hoogstraten alle winkeliers gratis vloerstickers en affiches ter beschikking stellen om de klanten vanaf 11 mei te wijzen op de regels rond social distance.

Net als in de rest van België gaan op 11 mei de meeste winkels en handelszaken weer open, maar dan wel onder strikte voorwaarden. Het stadsbestuur en Beleef Hoogstraten hebben de winkeliers zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. “We willen zeker nu ook de meerwaarde van onze lokale handelaars mee in de verf zetten”, zegt schepen Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft). “Onze winkeliers hebben ook de nodige investeringen gedaan om hun klanten zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen.”

De komende dagen worden affiches verspreid onder alle handelaars en ze krijgen ook gratis vloerstickers. Op de Vrijheid zullen grote banieren komen met de boodschap ‘winkel hier’. Beleef Hoogstraten biedt dan weer stands aan met ontsmettingsalcohol. De stand is gratis en de ontsmettingsalcohol wordt aan kostprijs geleverd . “We weten dat elke zaak anders is, maar we willen nu al iedereen bedanken om de nodige maatregelen te treffen", zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We hebben gemerkt dat iedereen heel creatief aan het denken is.”