Actie aan station Noorderkempen: “Meer parking, meer fietsenstalling én een betere dienstverlening” Toon Verheijen

09 december 2019

11u16 0 Hoogstraten Leden van verschillende lokale CD&V-afdelingen in de Noorderkempen hebben maandagmorgen actie gevoerd aan het station Noorderkempen in Brecht na de beslissing van de NMBS om de parking betalend te maken. Ze hopen dat de spoorwegmaatschappij alsnog op haar stappen terugkeert.

Enkele weken geleden maakte de NMBS haar intentie bekend om de parking van het station Noorderkempen betalend te maken. De plannen om de parking uit te breiden – waar zelfs ooit 500.000 euro voor werd vrijgemaakt – lijkt er niet te komen. Vertegenwoordigers van CD&V uit Brecht, Wuustwezel, Zoersel, Kalmthout en Hoogstraten deelden ‘kerstkaartjes’ uit die bedoeld zijn voor Sophie Dutordoir (CEO van nmbs) en Francois Bellot (bevoegde minister van MR). Op de kaarten waren wensen te lezen voor het station “houd de parking gratis”, “voorzie meer parkeercapaciteit” en “ontwikkel een volwaardig station”. “We hopen hiermee vooral extra druk uit te oefenen op de nmbs om terug te komen op hun beslissing om de parking aan het station betalend te maken”, zeggen Tinne Rombouts uit Hoogstraten, Jef Van Den Bergh uit Kalmthout, Katrien Schrijvers uit Zoersel, Rit Luyckx uit Wuustwezel en Frans Van Looveren uit Brecht.

Onbegrip

De NMBS verdedigde recent de beslissing door te verklaren dat ze op deze manier de parkeerdruk willen verminderen en meer ruimte te maken voor automobilisten die er parkeren en daarna de trein nemen. Volgens de NMBS wordt de parking ook (te) veel gebruikt door mensen die helemaal de trein niet nemen. Iets wat echter niet meteen naar voren kwam uit een enquête die het CD&V-N-VA bestuur van Brecht liet uitvoeren bij de gebruikers van de parking. “Daarom zijn we duidelijk: de parking moet gratis blijven én moet uitgebreid worden. Elke morgen opnieuw staan hier zelfs wagens op het gras geparkeerd omdat er gewoon geen plaats meer is. Dat kan de bedoeling niet zijn. Er moet dus dringend een uitbreiding komen. Desnoods in de hoogte in de vorm van een parkeergebouw.”

Volwaardig station

Maar er is meer dan alleen maar extra parking. “Het station Noorderkempen moet dringend een volwaardig station worden”, klinkt het. “Dus niet alleen meer parking, maar ook meer en beveiligde fietsrekken en een stipte dienstverlening van de NMBS maar ook van De Lijn. Het kan niet zijn dat je meer dan een uur onderweg bent van pakweg Zoersel of Rijkevorsel om hier te geraken. Dan alleen kan je een sterk uitgebouwd mobipunt maken en ervoor zorgen dat mensen minstens voor een deel van hun verplaatsing voor de trein kiezen en de E19 niet op moeten.” Want net voor dat laatste vrezen de leden van CD&V. “Het betalend maken van treinparkings zal er deels voor zorgen dat mensen opnieuw kiezen om hun gehele traject met de auto te doen. Een ander deel zal op zoek gaan naar een andere plek om gratis te parkeren en daardoor zal de parkeerdruk naar de omgeving toenemen, wat de gemeente weer voor nieuwe problemen stelt. Dit is ook voor Brecht een uitdaging die moeilijk, onnodig én totaal overbodig is. Het gaat ook niet op om Brecht te vergelijken met Turnhout bijvoorbeeld. Het station van Turnhout ligt in het centrum van de stad. Toen de parking gratis was, werd die inderdaad veel gebruikt door mensen die kwamen winkelen of wat dan ook omdat ze gratis zit. Hier in station Noorderkempen is dat absoluut niet het geval. Hier zijn geen winkelstraten in de buurt.”