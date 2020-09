Acht gemeenten richten samen noodplanningscel op Toon Verheijen

14 september 2020

11u05 0 Hoogstraten Acht gemeenten in de Noorderkempen slaan de handen in elkaar en richten samen een Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen op. Niet elke gemeente had dat al en door samen te werken wordt er gestreefd naar efficiëntie. Er worden 2,5 voltijdse equivalent voor aangenomen.

Het was aanvankelijk de bedoeling om voor de hele Hulpverlenignszone Taxandria een cel Noodplanning op te starten, maar bijvoorbeeld Kasterlee, Lille, Turnhout en Oud-Turnhout hadden zelf al een systeem waarbij ze noodplanambtenaren aan elkaar uitlenen. “Maar de andere gemeenten bleven wel geïnteresseerd”, vertelt burgemeester van Hoogstraten, Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Ik vond het al bij mijn aantreden als burgemeester een onbegrijpelijk iets dat we dat als stad niet hadden. Zeker omdat we heel wat grootschalige evenementen hebben zoals de Antilliaanse Feesten, Heilig Bloed, Groenten en Bloemen en gezien we nog heel wat andere mogelijke risico’s kennen op ons grondgebied zoals de E19, de hogesnelheidslijn, Transportzone Meer, Sevesobedrijven.” Voor kleinere gemeenten als Merksplas en Vosselaar is die noodzaak een pak kleiner en daarom wordt ook samengewerkt met andere gemeenten.

Samenwerking

Uiteindelijk beslisten de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Ravels, Arendonk, Baarle-Hertog, Vosselaar en Merksplas om de handen in elkaar te slaan. Hoogstraten zal 1,5 VTE in dienst nemen en Ravels 1 VTE. De gemeenten zien alleen maar voordelen in de samenwerking. “Door samen te werken wordt het takenpakket interessanter en meer uitdagen”, zegt Marc Van Aperen. “Zo krijgen we ook wat uniformiteit in de aanpak wat het voor de hulpdiensten ook duidelijker maakt. En uiteraard kan ook de kostprijs gedrukt worden. Bovendien is het ook niet meteen realistisch om een noodplanningsambtenaar te vinden die bijvoorbeeld voor Hoogstraten dan 1,5 dag per week zou komen werken.”