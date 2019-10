Aardbeienfestival 2020: voorverkoop voor eerste editie met Andre Hazes start vandaag Toon Verheijen

01 oktober 2019

De organisatie van het allereerste Aardbeiefestival in een van de hallen van de Coöperatie Hoogstraten op 10 april, start vandaag stipt om 17 uur met de voorverkoop van de tickets. “We vermoeden dat we redelijk snel uitverkocht zullen zijn, want sinds de bekendmaking hebben we al honderden emails en berichten gekregen”, vertelt mede-organisator Nick Jorissen. “Alles samen hebben we plaats voor een vijfduizendtal bezoekers. Het is ook de bedoeling dat we nog andere artiesten aan de affiche toevoegen, maar daarover lopen de gesprekken nog. Als het concept dit jaar aanslaat dan bestaat zelfs de mogelijkheid dat we op termijn naar een tweedaags festival uitgroeien. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.”

https://www.aardbeienfestival.be