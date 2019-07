Aardbeiencross verhuist naar Merksplas-Kolonie Wouter Demuynck

03 juli 2019

18u23 0 Hoogstraten De Aardbeiencross, die 32 jaar lang plaatsvond bij Coöperatie Hoogstraten, verhuist vanaf 2020 naar Merksplas-Kolonie. Voor de internationale veldrit was er op de terreinen van Coöperatie Hoogstraten geen plaats meer omdat daar een nieuwe loods wordt gebouwd.

De Hoogstraatse Spurters organiseerden hun veldrit, die deel uitmaakt van de Superprestige, 32 jaar lang op de terreinen van Coöperatie Hoogstraten maar moeten vanaf volgend seizoen dus noodgedwongen verhuizen. Frank Wilrycx (Open Vld), burgemeester van Merksplas, is tevreden dat de prestigieuze veldrit naar zijn gemeente verhuist. “Merksplas-Kolonie is de perfecte keuze: een mooi en uitgestrekt terrein, voorzien van alle nodige faciliteiten, omgeven door prachtige natuur. Het is een opportuniteit om het prachtige domein van Merksplas-Kolonie internationaal in the picture te plaatsen.”

Ook burgemeester van Hoogstraten Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) steunt de beslissing. “Hoogstraten heeft de Superprestige Cyclocross Hoogstraten gedurende 32 jaar een mooie thuis kunnen bieden: eerst op De Mosten en daarna in De Blauwbossen en Coöperatie Hoogstraten. Wij vinden dat organisator ‘De Hoogstraatse Spurters’ met Merksplas-Kolonie een prima nieuwe locatie heeft gevonden, die door het stadsbestuur van Hoogstraten volmondig wordt ondersteund.”

