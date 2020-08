Aanvraag voor nieuwe windturbine valt niet in goede aarde Toon Verheijen

05 augustus 2020

09u44 3 Hoogstraten Energiemaatschappij Electrabel heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe windturbine in Meer. De windmolen zou komen aan Hoge Akker, een kleine landbouwweg die deels parallel loopt met de E19.

Niet iedereen lijkt opgezet met de (eventuele) komst van de windmolen. “Ze hebben het gekende gele aanvraagformulier geplaatst ergens tussen twee maïsvelden in langs een weg waar nauwelijks passage is”, vertelt een buurtbewoner. “We vrezen een beetje dat mensen vooral – en terecht – met andere dingen bezig zijn. Maar als we onze stem niet laten horen, dan vrezen we dat het op voorhand al een verloren zaak is. Heel wat inwoners van Meer zijn van mening dat er nu onderhand wel genoeg windmolens staan.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 3 september en kan hier bekeken worden via het omgevingsloket.