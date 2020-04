61-jarige vrouw bespuwt agenten en roept dat ze besmet is met corona Jef Van Nooten

12 april 2020

11u45 0 Hoogstraten Een koppel 60-plussers heeft een nacht in de cel doorgebracht nadat de vrouw in Hoogstraten naar de politie heeft gespuwd. “Ze riep de inspecteurs toe dat ze besmet was met corona”, vertelt een woordvoerder van het parket.

Het incident gebeurde aan de grens in Hoogstraten. Agenten van de politiezone Noorderkempen hielden er een koppel tegen dat de grens met België probeerde over te steken. “Dit was niet naar de zin van de 61-jarige Nederlandse vrouw en 70-jarige Franse man, die hun ongenoegen duidelijk lieten blijken en zich weerspannig opstelden”, verduidelijkt een parketwoordvoerder .”De vrouw riep de inspecteurs toe dat ze besmet was met corona en spuwde naar hen.”

Cel

Het koppel werd gearresteerd en bracht de nacht door in een politiecel. Zaterdagnamiddag werd het duo voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. Die besliste het koppel vrij te laten onder strenge voorwaarden. “Het parket Antwerpen blijft zeer streng optreden tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dit gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar”, klinkt het nog.