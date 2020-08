60-plussers riskeren 18 maanden cel voor spuwincident tijdens grenscontrole in lockdown Jef Van Nooten

19 augustus 2020

13u49 10 Hoogstraten Een 70-jarige man en een 61-jarige vrouw moesten zich woensdag voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden nadat ze zich Een 70-jarige man en een 61-jarige vrouw moesten zich woensdag voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden nadat ze zich op 10 april weerspannig hadden gedragen bij een corona-grenscontrole in Hoogstraten. De vrouw spuwde daarbij in het gezicht van een agent. Beiden riskeren 18 maanden cel.

De politie Noorderkempen voerde op 10 april van dit jaar controles uit aan de grensovergang in Hoogstraten. We zaten toen volop in een lockdown waarbij niet-essentiële verplaatsingen verboden waren. Op 10 april hielden de agenten een koppel 60-plussers tegen dat vanuit Nederland de grens naar België wilde oversteken. Ze werden teruggestuurd door de agenten. “Maar later op de avond passeerde de auto opnieuw aan dezelfde grenscontrole, maar dit keer vanuit de andere richting. Ze waren dus de eerste keer via een sluipweg toch naar België gereden”, zegt openbaar aanklager Inge Delissen.

Balpen

Toen de politie de identiteitspapieren van de twee inzittenden vroeg, ging het mis. Ze weigerden zich kenbaar te maken en begonnen zich weerspannig te gedragen tegen de politie. “De vrouw had een balpen vast waarmee ze in de hand van een agent wilde steken. Ze riep ook dat ze corona had en spuwde in het gezicht van een agent”, vervolgt Inge Delissen. “Tussendoor kregen de agenten scheldwoorden zoals ‘kutbelgen’ om de oren geslingerd.”

Schadevergoeding

Het tafereel leverde de 70-jarige man en zijn 61-jarige vriendin verscheidene tenlasteleggingen op, met onder andere inbreuken op de coronawetgeving, smaad en gewapende weerspannigheid. “Het is frappant dat ze zich op hun leeftijd nog op deze manier gedragen”, besluit Inge Delissen. Beiden riskeren nu een gevangenisstraf van 18 maanden. De agent die bespuwd werd, vraagt een schadevergoeding van 1.500 euro. “We waren een maand in lockdown. Iedereen was in onzekerheid en agenten moesten in moeilijke omstandigheden hun werk uitvoeren. De onzekerheid over een mogelijke coronabesmetting na dat spuwincident heeft ook op het gezin gewogen.”

Het vonnis volgt op 26 augustus.