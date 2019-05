46ste buurtinformatienetwerk in Voorkempen is een feit Toon Verheijen

21 mei 2019

09u04 0 Hoogstraten In Zonnebos in de gemeente Schilde, is sinds dinsdag een buurtinformatienetwerk (BIN). Coördinatoren Sieglinde Mertens en Guido Van Ghelder hebben samen met de politie Voorkempen het protocol ondertekend. Dit BIN is het 46ste in de politiezone.

Door de oprichting van BIN Zonnebos is het grondgebied van de gemeente Schilde bijna volledig afgedekt door buurtinformatienetwerken. “Enkele maanden geleden lanceerde Sieglinde een oproep op buurtplatform Hoplr”, klinkt het. “Meer dan honderd mensen sloten zich meteen aan bij het BIN.”

Een buurtinformatienetwerk is een systeem waarbij de politie een ingesproken bericht kan verspreiden naar alle aangesloten leden na bijvoorbeeld verdachte gedragingen of meldingen van inbraken in bepaalde wijken. Wie het bericht krijgt en iets opmerkt, kan dan meteen de politie verwittigen.