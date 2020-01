3 jaar cel voor drugsverkoop aan minderjarigen in Hoogstraten Jef Van Nooten

10 januari 2020

11u53 1 Hoogstraten De 39-jarige man die de jeugd in Hoogstraten bevoorraadde met drugs vliegt 3 jaar achter de tralies. De man moet ook 40.000 euro terug betalen, de winst die hij maakte met zijn drugsverkoop.

De 39-jarige R.D.J. uit Hoogstraten werd in het verleden al vaker veroordeeld voor drugshandel. Dat maakte blijkbaar weinig indruk op hem, want hij zette zijn handel gewoon voort. In juni 2018 kregen agenten van politiezone Noorderkempen voor het eerst te horen dat de man opnieuw drugs zou dealen. Niet alleen aan volwassenen, maar ook aan kinderen tussen 12 en 16 jaar. Ook op Internaat Spijker is een drugscontrole gehouden, met een positief resultaat. Ook toen wezen de minderjarigen naar R.D.J. als hun leverancier.

Op 12 maart 2019 ging de politie over tot een huiszoeking. Op zolder lag 2,370 kilogram cannabis te drogen. In de kelder lag 1,344 kilogram cannabis, verdeeld over een paar zakken. In de kinderkamer stond een grote weegschaal op een kist met daarin 363 gram cannabis.

Tijdens de huiszoeking belden verscheidene minderjarigen aan bij het huis. Ze vroegen of ze cannabis konden kopen.

Behalve de celstraf van 3 jaar en de verbeurdverklaring van 40.000 euro, legt de rechtbank de man ook een boete van 8.000 euro op.