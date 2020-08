15 maanden voorwaardelijk voor 61-jarige coronaspuwster en haar vriend Jef Van Nooten

26 augustus 2020

18u09 0 Hoogstraten De 70-jarige man en zijn 61-jarige vriendin De 70-jarige man en zijn 61-jarige vriendin die amok maakten tijdens een corona-grenscontrole in Hoogstraten krijgen allebei een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ze moeten ook een boete van 400 euro betalen.

Het koppel arriveerde op 10 april bij een corona-grenscontrole in Hoogstraten. Omdat ze een niet-essentiële verplaatsing deden, werden ze terug gestuurd. Enkele uren later kwamen ze opnieuw langs bij de controle, dit keer aan de andere kant van de grens. Ze waren via een sluipweg toch vanuit Nederland naar België gereden. Toen de agenten hun identiteitspapieren vroegen, begonnen ze zich weerspannig te gedragen. De vrouw had een balpen vast waarmee ze in de hand van een agent wilde steken. Ze riep ook dat ze corona had en spuwde in het gezicht van een agent.

Boete

Beiden krijgen nu een gevangenisstraf van 15 maanden met uitstel en een boete van 800 euro waarvan de helft effectief.