1,1 miljoen keer bedankt beste lezers uit Hoogstraten!

30 december 2019

09u37 0 Hoogstraten Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebt u beste lezer uit Hoogstraten flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Hoogstraten zijn meer dan 1,1 miljoen keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Zo was er onder meer het korte verhaaltje over de opmerkelijke inbeslagname van een wagen met stekels op de velgen. En uiteraard de ramkraak bij Lauryssen, de zoveelste voor de familie.

Of recent nog het koppel uit Hoogstraten dat de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland van héél dichtbij meemaakte. Voor Robbe Meyvis was het ook een een speciaal jaar. Hij werd niet alleen Belgisch Kampioen meubelmaken, maar mocht daarna ook nog naar Rusland waar hij een prijs wist weg te kapen.

En wat dacht je van ‘Ons Trien’ en haar eigen bier dankzij de familie Verheyen. En de kranige Jef Geerts uit Minderhout die het uurrecord brak op de wielerpiste in de categorie 80+.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.

