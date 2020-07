‘t Ver-Zetje krijgt 1.200 euro van raadsleden van Anders: “Blij met extra centen want we openen een tweede vestiging” Toon Verheijen

05 juli 2020

11u01 0 Hoogstraten De leden van Anders hebben de helft van de zitpenningen van de voorbije gemeenteraden geschonken aan ’t Ver-Zetje. Ze doen dat omdat volgens de oppositiepartij het stadsbestuur met het relanceplan de sociaal zwakkeren over het hoofd ziet. 't Ver-Zetje kan de centen gebruiken want ze zijn ook bezig met inrichten van een tweede uitvalsbasis.

“De sociaal zwakkeren hebben het nu moeilijker dan ooit”, zeggen Dimitri Van Pelt, Maarten Leemans, Fons Jacobs en Jef Roos. “Zij hebben mindere inkomsten en hogere kosten. Onze fractie heeft de voorbije maanden meermaals opgeroepen om aandacht te hebben voor de inwoners die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen en maatregelen te nemen om hen te ondersteunen. Dat viel tot dusver in dovemansoren. Daarom willen wij als raadsleden zelf de verantwoordelijkheid nemen en dragen we de helft van onze zitpenningen af aan de welzijnsschakel van onze gemeente. Hierbij willen we het bestuur van onze gemeente nogmaals oproepen om structurele maatregelen te nemen voor de mensen in armoede in onze gemeente.”

Uitbreiden

’t Ver-Zetje is blij met de 1.200 euro. “Onze werking barst stilaan uit haar voegen”, zegt Frederik Pollet “We hebben naast onze vestiging Feftig in de Gelmelstraat nu ook een bijkomende locatie in het voormalige atelier van Interieur Claes in de Jaak Aertslaan. We zijn samen met onze vrijwilligers bezig het pand een beetje herin te richten. Tegen eind september hopen we onze activiteiten te kunnen verdelen over de Feftig en het Atelier.”

17.000 euro

Tijdens de coronacrisis zaten de vrijwilligers overigens niet stil. Er werden voor niet minder dan 17.000 euro voedselbonnen uitgedeeld dankzij de Koning Boudewijnstichting, de stad, Cera en de acties van een uitgesteld brood bij de bakkers.