't Markenhof rekent op inwoners van Minderhout voor renovatiewerken: "Winwinlening is onze laatste hoop"

29 september 2020

10u14 0 Hoogstraten De vzw ’t Markenhof hoopt via een winwinlening de nodige fondsen op te halen om de komende jaren de meer dan broodnodige renovaties te kunnen doen. Het is de enige manier waarop de vzw aan het nodige kapitaal kan geraken, want via de stad of de banken moet er altijd een waarborg gegeven worden. Een winwinlening is een lening die wordt afgesloten bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Werken

De zaal ’t Markenhof werd midden jaren ’60 gebouwd door de parochie en zowat elke vereniging vond er onderdak. Maar toen na verloop van tijd alle verenigingen hun eigen lokaal bouwden, ging het gebruik van de parochiezaal achteruit. Zo’n tien jaar geleden dreigde dan ook de sluiting van de zaal, maar uiteindelijk schaarde zich toch een groep achter het behoud van de zaal. De grote en kleine zaak werden (deels) onder handen genomen, er kwam nieuw sanitair en de inkomhal werd ook opgewaardeerd. In 2018 werd de zaal omgedoopt naar ’t Markenhof. De vzw ging een erfpachtregeling aan met het Dekenaat Hoogstraten. “We staan nu echter voor grote uitdagingen”, zegt Luc Hertoghs namens de vzw. “Het dak lekt op verschillende plaatsen, de vloeren moeten gerenoveerd worden, de verwarming en de ventilatie in de zalen moet aangepakt worden, de grote zaal moet een nieuwe taptoog en keuken krijgen en ook het café zou een grondige opknapbeurt moeten krijgen. Het is echt de bedoeling dat het hier weer het kloppend hart van Minderhout wordt. We zouden het ook over 15 jaar kunnen spreiden, maar als we het nu op drie jaar kunnen doen dan zorgen we er ook voor dat verenigingen en particulieren echt naar hier willen komen.”

Corona

De vzw is al geruimde tijd op zoek naar kapitaal, maar ving voorlopig bot. “Bij de stad of de bank moeten we een borgestelling doen, maar daar knelt het schoentje”, vertelt Luc. “De gebouwen noch de gronden zijn eigendom van de vzw. We kunnen dus geen borgstelling doen of we zouden als leden allemaal persoonlijk ons borg moeten stellen voor 10.000 euro. Een gewone lening is ook moeilijk en zeker nu we door corona totaal géén inkomsten meer hebben, maar alle vaste kosten wel zijn blijven doorlopen. Ik schat dat we om en bij de 150.000 euro omzet zullen verliezen.”

Winwinlening

Tot de vzw van de winwinlening van PMV/z van de Vlaamse overheid op de hoogte werd gesteld waarbij verenigingen en KMO’s een lening kunnen aangaan tot 75.000 euro door middel van vrienden of kennissen die hen geld ter beschikking stellen. Voor de kredietgever is er dan een fiscaal voordeel aan verbonden. Markenhof hoopt nu dat heel wat Minderhoutenaren meedoen. “Je moet minimum 250 euro geven en daarvoor krijg je dan een belastingskrediet van 2,5 procent en een vaste rentevoet van 1 procent”, zegt Luc Hertoghs. “Om een fictief voorbeeld te geven: stel dat je 1.000 euro stort op de rekening van de vzw krijg je elk jaar 1 procent rente met aftrek van 30 procent roerende voorheffing betekent dat 7 euro. Na tien jaar krijg je dus 1.070 euro terug. We hebben nu bijna 2.000 brieven rondgedeeld in de hoop zoveel mogelijk mensen te overtuigen. Uiteraard zijn ook gewone vrije giften of sponsoringen welkom.”

Alle info via tmarkenhof@telenet.be