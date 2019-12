‘Seksclub-belasting’ voorlopig afgeschaft: stad werkt aan nieuw reglement voor privéclubs: Toon Verheijen

18 december 2019

18u28 4 Hoogstraten De gemeenteraad heeft het belastingsreglement voor privéclubs afgeschaft. Dat reglement werd begin 2014 goedgekeurd en zou sowieso eind dit jaar aflopen. In het reglement werd bepaald dat privéclubs jaarlijks 7.500 euro moesten betalen.

“Maar we waren al eens juridisch teruggefloten en daarom is beslist het reglement niet verder te zetten”, zegt schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “We zijn nu als stadbestuur wel bezig met een nieuw reglement op te stellen waarin we exact kunnen vastleggen waar wat is toegelaten of net niet.”

In het nieuwe reglement zal al zeker komen te staan dat binnen de bebouwde kom geen privéclubs zullen toegelaten worden.