‘Ons Trien’ pronkt weer in volle glorie op 15 september Daarna volgt restauratie van schip, die 7 jaar zal duren Toon Verheijen

24 juli 2019

16u33 0 Hoogstraten De kerktoren van de Sint-Katharinakerk zal tegen midden september weer staan te blinken zonder steigers. De restauratie moet klaar zijn tegen het weekend van Hoogstraten Groenten & Bloemen. Daarna zal het volledige schip in de steigers gezet worden voor opnieuw een jarenlange renovatie.

Beetje bij beetje wordt het resultaat onthuld van de restauratie van de Sint-Katharinakerk, die meer dan een jaar geleden werd aangevat. Al die tijd was de toren gehuld in stellingen en witte doeken. De galmgaten zijn al vrij en de voorbije dagen zijn de wijzerplaten terug aangebracht op de kerktoren. Het is opvallend hoe stralend de kerktoren eruit ziet ten opzichte van het schip. “De wijzerplaten worden nu aangebracht aan drie van de vier kanten”, zegt schepen van Monumenten Jos Martens (Hoogstraten Leeft). “De laatste kant, die van het stadhuis, zal pas na 31 juli aangebracht worden want daarvoor moet eerst een deel van de liftkoker afgebroken worden.”

Groenten en Bloemen

De komende dagen en weken zal dan het onderste gedeelte van de toren verder afgewerkt worden. “De aannemer is nu nog vooral bezig met voegwerken en het vervangen van de witsteen”, aldus Martens. “Die werken zijn echt wel nodig gebleken. Tijdens de werken ontdekte de aannemer op sommige plaatsen dat de voegen tot een diepte van negen centimeter waren uitgesleten. Het zijn natuurlijk wel dikke muren, maar negen centimeter is veel. We hopen dat de aannemer de werken kan afronden tegen 12 september. Dat zou betekenen dat de toren tijdens het weekend van Groenten & Bloemen weer in volle glorie kan staan pronken. Een maand eerder, op 4 augustus, zal er een officieel concert plaatsvinden om de gerestaureerde beiaard in te huldigen.”

Verdere timing

Het einde van de werken aan de toren betekent ook de start van een volgende grote restauratieproject van het schip van de Sint-Katharinakerk. Daarvoor werd in het najaar van 2018 nog meer dan 6,3 miljoen euro vrijgemaakt door de Vlaamse Overheid. Het totale project zal zo’n tien miljoen euro kosten.

“Die werken zullen in totaal een zevental jaar in beslag nemen”, zegt Martens. “De muren worden volledig gerestaureerd net als de glas-in-loodramen en het volledige dak van het schip. Dat zal in verschillende fases gebeuren, maar een exacte timing moeten we nog bepalen. Het was de bedoeling de werken min of meer aansluitend te laten uitvoeren.”

De werken zijn wel dringend nodig. De kerk, gebouwd tussen 1524 en 1546 door graaf Antoon I de Lalaing en gravin Elisabeth van Culemborg, is dringend aan restauratie toe. De natuursteen die gebruikt is bij de heropbouw in de jaren 50, is minderwaardig en brokkelt af. Hierdoor vindt er insijpeling van regen plaats in het gebouw. Omdat het risico op vallende brokstukken groot is, zijn de zijwegen rond de kerk eerder al afgesloten.