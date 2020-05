‘Hoogstraten Herstart’ wil relanceplan klaar hebben tegen 22 juni Toon Verheijen

19 mei 2020

21u00 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten is volop gestart met de werkgroep ‘Hoogstraten Herstart’. In drie ‘werven’ economie/toerisme, verenigingen en inwoners hoopt de stad tegen 22 juni een volledige relanceplan te kunnen voorleggen. “De middelen van een stad zijn niet eindeloos. Daarom zal de rol van het stadsbestuur in de eerste plaats faciliterend en ondersteunend zijn”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

De werkgroepen zijn samengesteld uit politici van de meerderheidspartijen en stadsmedewerkers. De bedoeling is voor elke werf een plan met concrete maatregelen uit te werken. Ann Tilburgs van Hoogstraten Leeft is voorzitter van de werf economie/toerisme. Gert Van den Bogaert en Faye Van Impe van N-VA zijn dat respectievelijk voor verenigingen en inwoners. Woensdag 20 mei zullen er vragenlijsten vertrekken naar de belangrijkste stakeholders zoals de land- en tuinbouwers, middenstanders, bedrijfsleiders, horeca-ondernemers, vrije beroepen en alle erkende verenigingen.

22 juni

Met die bevragingen peilt Hoogstraten Herstart in de eerste plaats naar de manier waarop de coronacrisis zich bij de doelgroepen laat gevoelen. Maar nog belangrijker peilen deze vragenlijsten ook naar mogelijke oplossingen of maatregelen om een vlotte heropstart later dit jaar te garanderen. “Wij willen op de gemeenteraad van 22 juni al een globaal plan lanceren voor de werven ‘economie & toerisme’ en ‘verenigingen’. Indien de gemeenteraad instemt met dit plan, kunnen we de daaropvolgende maanden de afgesproken maatregelen stuk voor stuk in uitvoering brengen. We willen snel tewerk gaan, maar ook grondig, zodat onze economie en het verenigingsleven zo spoedig mogelijk weer op kruissnelheid kome”, zegt Gert Van den Bogaert. Voor de werf ‘inwoners’ wordt er gestreefd naar een relanceplan in het najaar.”