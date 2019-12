“Het vieze geluid van brekend glas krijg ik niet meer uit mijn hoofd”

Hoogstraten

In december blikken we in 10 verhalen terug op 2019 in regio Kempen . Voor Selexion Lauryssen begon 2019 zoals ook al 2018 was begonnen: met een ramkraak al was het deze keer op de nieuwe winkel in het centrum van Hoogstraten en niet die in Minderhout. In totaal kregen de zaakvoerders al vijf keer ramkrakers over de vloer. Stief Lauryssen was er telkens als eerste bij. “Het geluid van brekend glas zal nooit meer uit mijn hoofd verdwijnen.”