“Herroep de tafel van 4 of de provincie Antwerpen stevent af op één groot faillissement”: horeca lanceert ultieme smeekbede naar gouverneur Toon Verheijen

11 augustus 2020

09u30 45 Hoogstraten De ‘tafel van 4’ begint steeds meer horecazaken serieus parten te spelen. Grote groepen haken af en vooral in de grensregio’s verdwijnen ze naar Nederland of naar Limburg, waar er minder strenge maatregelen gelden. In een ultieme smeekbede heeft Ben Van den Zegel van De Jachthoorn en Le Cirq in Hoogstraten een brief gestuurd naar gouverneur Berx. “Ik ben bang dat de provincie Antwerpen om de verkeerde redenen in de geschiedenisboeken zal belanden: die van één groot faillissement.”

Horecazaken trekken aan de alarmbel of bereiden juridische stappen voor. Een deel als reactie tegen de avondklok, die nu wel afgeschaft is, maar niet voor de horeca, maar ook uit protest tegen de tafeltjes van vier. Of meer als het je eigen gezin is. “We merken nu vooral dat gezinnen wegblijven na de aankondiging van de strengere maatregelen in Antwerpen”, vertelt Ben Van den Zegel van De Jachthoorn en Le Cirq. “Mensen met ‘burgerzin’ durven niet meer en blijven thuis. Diegenen met iets minder burgerzin gaan in een andere provincie of net over de grens wel eten en winkelen. Wie een trouwfeest wil organiseren, doet dat nu ook over de grens, want daar moet niemand een mondkapje dragen. Eigenlijk hadden we dit weekend een huwelijksdiner staan voor tien mensen. Dat wilden ze nog laten doorgaan, want hun dansfeest hadden ze al verzet naar volgend jaar. Nu hebben ze echter besloten het diner in Baarle-Nassau te doen, want daar mogen ze wel met tien gaan eten. Niet zo bedoeld? Neen, maar het is wel de realiteit. We mogen niet naar Nederland? Een bevriende opticien uit Breda heeft nog nooit zo’n goede zomer gehad, dankzij de Belgen die massaal zonnebrillen komen kopen.”

Omzetverlies

Van den Zegel steekt het niet onder stoelen of banken. Zijn omzet daalt fors. Misschien dat de hitte ook een kleine rol speelt, maar het zijn toch vooral de nieuwe maatregelen die de horecazaken in het Antwerpse het water tot aan de lippen brengt. “We hebben de voorbije dagen een omzet gedraaid van dertig procent van een normale dag. Eerlijk: we houden dit niet lang meer vol en dat maakt het dubbel zuur omdat we na de lockdown goed waren heropgestart.” Van den Zegel benadrukt ook nog eens dat de horeca met alle plezier extra maatregelen neemt. “De registraties doen we met het plezier, we dragen mondmaskers, voorzien overal ontsmettingsmiddelen en houden overal de afstand van anderhalve meter. Er is trouwens nergens een bewijs dat de grote besmettingsproblemen in tavernes of restaurants liggen. Dat en de vele controles, is dat niet voldoende in plaats van die tafel van 4? Kunnen we niet beter strenge controles organiseren op de afstandsregel binnen de horeca?”

De provincie Antwerpen dreigt om de verkeerde redenen in de geschiedenisboeken terecht te komen Ben Van den Zegel

Herroepen

Ben Van den Zegel doet in naam van zijn zaken, maar ook voor alle collega’s in heel de provincie een oprechte oproep aan de gouverneur. “Wij en veel mensen staan achter de maatregelen. Het is ook niet erg om een ervan te herzien, zeker als ze niet goed gefundeerd is. Thuis, zonder afdoende ontsmettingsmiddelen, of in een andere provincie dineren met je bubbel met 10 kan, maar niet in een horecazaak in de provincie Antwerpen. Dit kun je niet als een consequente maatregel naar voren schuiven. Hoe meer kleinere tafels je zet hoe meer mensen van verschillende bubbels je ook samen brengt in een ruimte en hoe meer kans er is op besmetting. Gelieve de tafel van 4 te herroepen. Niemand kan deze logica begrijpen en zowel de economie als de financiële situatie van gezinnen met alle gevolgen ervan zijn dramatisch aan het worden”, meent Ben. “We hebben een prachtige groep van vijftien fulltimers en extra werkkrachten die smeken om open te blijven, want ook zij dreigen anders in de problemen te komen. Tsipras heeft destijds in Griekenland de realiteit ingezien en het land er bovenop gekregen zonder landsfaillissement. Ik vraag me af of de provincie Antwerpen met haar bestuur straks wel in de geschiedenisboeken terecht gaat komen.”